Фоторепортажи
7«Авангард» вернулся к армейцам
26AMC Fight Nights 100 в Москве
15:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ежегодная премия и форум «Спорт и Россия-2021» пройдет 27—29 мая в Казани

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Восьмая ежегодная премия и форум «Спорт и Россия-2021» пройдет 27—29 мая в Казани, сообщается в релизе организаторов.

Наверх
Источник: Reuters

В рамках форума состоится круглый стол, участники которого обсудят проблемы безопасности на спортивных мероприятиях, актуальные темы в мире спорта, в сфере развития партнерства в области спорта и здорового образа жизни, а также обменяются опытом и успешными практиками.

«Премия “Спорт и Россия” также вносит изменения, расширяя категории для участия, тем самым предоставляя возможность новым проектам проявить себя и представить свои достижения в сфере спорта. Одним из самых важных трендов стало активное внедрение цифровых технологий, что говорит о необходимости популяризации и поддержки успешных проектов в данной сфере для содействия продвижению отрасли в целом и цифровизации спорта в частности. В связи с этим, впервые Премия и Форум “Спорт и Россия-2021” пройдет совместно с главным российским конкурсом в сфере цифровизации — Digital Leaders Award», — говорится в релизе.

Награждение победителей пройдет в таких номинациях как: платформы для развития спорта и физической культуры; услуги по аналитике спортивных событий; управление спортивной инфраструктурой; сервисы для занятий гражданами спортом и здоровьем; сервисы для спортивных общественных организаций; геймификация реальности в спорте; киберспорт; программы повышения квалификации для кадров физкультурно-спортивной сферы и многих других.

Для поддержки и продвижения внутреннего туризма и активного отдыха в России, организаторы приняли решение о создании премии в области активного отдыха и туризма, которая присуждается за наиболее значимые мероприятия и работы, направленные на укрепление, развитие и организацию активного отдыха граждан, а также реализацию финансовой и инвестиционной политики в гостинично-туристском комплексе.

Кроме того, состоится форум БизнесСпортИнвестиции, который станет деловой площадкой для ведущих российских и международных специалистов в области практической реализации спортивных проектов, спортивного маркетинга и инвестиций в спорт.

 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Туктамышева снова покорила номером в соблазнительном платье: видео
Возрастное ограничение 18+
УЕФА допускает возможность приостановки розыгрыша ЛЧ и ЛЕ
Стало известно, с кем Федор Емельяненко хочет провести бой
Моуринью давно не Особенный. Его методы уже не работают
«Арсенал» и «Тоттенхэм» в кризисе. Как их взяли в Суперлигу
Президент «Реала» объяснил цели Суперлиги
Стала известна зарплата экс-игрока ЦСКА в казахстанском клубе
Судья Вилков отреагировал на свое пожизненное отстранение
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь