Ежегодная премия и форум «Спорт и Россия-2021» пройдет 27—29 мая в Казани
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Восьмая ежегодная премия и форум «Спорт и Россия-2021» пройдет
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Восьмая ежегодная премия и форум «Спорт и Россия-2021» пройдет
В рамках форума состоится круглый стол, участники которого обсудят проблемы безопасности на спортивных мероприятиях, актуальные темы в мире спорта, в сфере развития партнерства в области спорта и здорового образа жизни, а также обменяются опытом и успешными практиками.
«Премия “Спорт и Россия” также вносит изменения, расширяя категории для участия, тем самым предоставляя возможность новым проектам проявить себя и представить свои достижения в сфере спорта. Одним из самых важных трендов стало активное внедрение цифровых технологий, что говорит о необходимости популяризации и поддержки успешных проектов в данной сфере для содействия продвижению отрасли в целом и цифровизации спорта в частности. В связи с этим, впервые Премия и Форум “Спорт и Россия-2021” пройдет совместно с главным российским конкурсом в сфере цифровизации — Digital Leaders Award», — говорится в релизе.
Награждение победителей пройдет в таких номинациях как: платформы для развития спорта и физической культуры; услуги по аналитике спортивных событий; управление спортивной инфраструктурой; сервисы для занятий гражданами спортом и здоровьем; сервисы для спортивных общественных организаций; геймификация реальности в спорте; киберспорт; программы повышения квалификации для кадров
Для поддержки и продвижения внутреннего туризма и активного отдыха в России, организаторы приняли решение о создании премии в области активного отдыха и туризма, которая присуждается за наиболее значимые мероприятия и работы, направленные на укрепление, развитие и организацию активного отдыха граждан, а также реализацию финансовой и инвестиционной политики в
Кроме того, состоится форум БизнесСпортИнвестиции, который станет деловой площадкой для ведущих российских и международных специалистов в области практической реализации спортивных проектов, спортивного маркетинга и инвестиций в спорт.