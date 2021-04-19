Ежегодная премия и форум «Спорт и Россия-2021» пройдет 27—29 мая в Казани

В рамках форума состоится круглый стол, участники которого обсудят проблемы безопасности на спортивных мероприятиях, актуальные темы в мире спорта, в сфере развития партнерства в области спорта и здорового образа жизни, а также обменяются опытом и успешными практиками.

«Премия “Спорт и Россия” также вносит изменения, расширяя категории для участия, тем самым предоставляя возможность новым проектам проявить себя и представить свои достижения в сфере спорта. Одним из самых важных трендов стало активное внедрение цифровых технологий, что говорит о необходимости популяризации и поддержки успешных проектов в данной сфере для содействия продвижению отрасли в целом и цифровизации спорта в частности. В связи с этим, впервые Премия и Форум “Спорт и Россия-2021” пройдет совместно с главным российским конкурсом в сфере цифровизации — Digital Leaders Award», — говорится в релизе.

Награждение победителей пройдет в таких номинациях как: платформы для развития спорта и физической культуры; услуги по аналитике спортивных событий; управление спортивной инфраструктурой; сервисы для занятий гражданами спортом и здоровьем; сервисы для спортивных общественных организаций; геймификация реальности в спорте; киберспорт; программы повышения квалификации для кадров физкультурно-спортивной сферы и многих других.

Для поддержки и продвижения внутреннего туризма и активного отдыха в России, организаторы приняли решение о создании премии в области активного отдыха и туризма, которая присуждается за наиболее значимые мероприятия и работы, направленные на укрепление, развитие и организацию активного отдыха граждан, а также реализацию финансовой и инвестиционной политики в гостинично-туристском комплексе.