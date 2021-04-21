Kyodo: В правила Игр в Токио включат пункт о ежедневных тестах на коронавирус для атлетов

В настоящее время детали этого решения согласовываются с Международным олимпийским комитетом (МОК). Предполагается, что большая часть тестов будет на антигены. В случае положительного результата врачи проведут дополнительное исследование по методу ПЦР. При наличии симптомов коронавируса атлетов сразу направят сдать ПЦР-тест. Специально для этого в районе олимпийской деревни будет создана отдельная лаборатория.

График проверок будет зависть от расписания соревнований. При этом непосредственно в день проведения того или иного этапа спортсменов могут освобождать от тестирования. Согласно предварительным правилам проведения соревнований, которые ранее опубликовал МОК, атлеты должны будут сдавать тест не реже одного раза в четыре дня. Однако организаторы решили сделать анализы более частыми, чтобы усилить меры против распространения новых штаммов вируса.

Также, по данным Киодо, Оргкомитет «Токио-2020» рассматривает вопрос о проведении тестовых соревнований по легкой атлетике 9 мая без зрителей.