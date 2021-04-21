Зимний ЕЮОФ в Вуокатти перенесен на март 2022 года

Решение принято, поскольку пандемия COVID-19 продолжает распространение на европейском континенте, а трехмесячная отсрочка позволит создать более оптимальные снежные условия на севере Финляндии. Тем самым будет предоставлена наилучшая платформа для спортсменов, занимающихся лыжным спортом и сноубордом. Перенос сроков также поможет хозяевам сэкономить на снежном покрове.

Новая дата главного мультиспортивного события континента для спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет — 20—25 марта 2022 года.

Ожидается, что около 1800 спортсменов из 48 стран примут участие в девяти спортивных дисциплинах на ЕЮОФ в Вуокатти. В программе будут горные лыжи, биатлон, хоккей, сноуборд, беговые лыжи, прыжки с трамплина, шорт-трек, фигурное катание и лыжное двоеборье.