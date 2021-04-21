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21:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент МОК Бах допустил изменение олимпийского девиза

Олимпийских девиз «Быстрее, выше сильнее» может быть изменен через три месяца.

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Источник: РИА "Новости"

Такую возможность допустил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Девиз был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.

«Я предлагал добавить к “Быстрее, выше, сильнее” еще и слово “вместе”. Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен», — приводит ТАСС слова Баха.

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