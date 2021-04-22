Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» предложили изменить
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». Его слова приводит ТАСС.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». Его слова приводит ТАСС.
Глава МОК заявил, что к слогану необходимо добавить слово «вместе». По его словам, изменение вынесено для обсуждения членами комитета, и к августу 2021 года девиз может быть изменен.
Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году. Предложение внес основатель современных Игр, барон Пьер де Кубертен.
Ранее 22 апреля стало известно, что МОК запретил спортсменам преклонять колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter во время Олимпийских игр в японском Токио. Представители США выступали за то, чтобы отменить правило Олимпийской хартии, запрещающее политические акции во время Игр, однако МОК оставил его в силе.