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12:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» предложили изменить

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». Его слова приводит ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Глава МОК заявил, что к слогану необходимо добавить слово «вместе». По его словам, изменение вынесено для обсуждения членами комитета, и к августу 2021 года девиз может быть изменен.

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году. Предложение внес основатель современных Игр, барон Пьер де Кубертен.

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Ранее 22 апреля стало известно, что МОК запретил спортсменам преклонять колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter во время Олимпийских игр в японском Токио. Представители США выступали за то, чтобы отменить правило Олимпийской хартии, запрещающее политические акции во время Игр, однако МОК оставил его в силе.

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