Российские чемпионы Паралимпиад в Токио и Пекине будут награждаться под музыку Чайковского

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Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба.

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«МПК согласовал название, эмблему, флаг и гимн российской команды на Паралимпийских Играх в Токио и Пекине. В МПК отметили, что не имеют возражений по использованию названия, эмблемы, флага и гимна российской команды, предоставленных на согласование, и что они полностью соответствуют условиям, изложенным в решении CAS по делу WADA против РУСАДА», — сказал Рожков.

В названии команды будет использована аббревиатура комитета — RPC (на английском языке) и ПКР (на русском). Эмблемой паралимпийских команд будет сочетание паралимпийского символа «Агитоса» с тремя языками пламени, окрашенными в белый, синий и красный цвета. Будет использован флаг паралимпийской команды России. На всех официальных церемониях, в том числе и церемониях награждения, вместо гимна Российской Федерации будет звучать первый концерт Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

«Хочу выразить благодарность президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову и его команде за содействие в согласовании эмблемы паралимпийской команды России. Далее мы направим материалы в международные федерации для использования символики на чемпионатах мира. Первые соревнования для паралимпийской команды России должны пройти уже в июне — чемпионат мира по велоспорту на шоссе в Португалии и чемпионат мира по следж-хоккею в Чехии», — добавил Рожков.