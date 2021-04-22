МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Играх в Токио и Пекине

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«Завершился непростой процесс всех согласований с Международным олимпийским комитетом, — сказал президент ОКР Станислав Поздняков. — Хочу поблагодарить своих коллег из МОК и ОКР за совместную работу. С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора, официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей, и вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине».

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Отмечается, что в ближайшее время МОК направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, в Международный паралимпийский комитет и оргкомитеты Олимпийских игр в Токио и Пекине. МОК уже внес изменения в «Принципы имплементации решения CAS по делу WADA против РУСАДА» относительно использования символики, музыкального сопровождения и других атрибутов идентификации, которые будут применяться к спортсменам Российской Федерации до декабря 2022 года.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна «Катюшу», однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) пояснил, что песня не может звучать вместо российского гимна на ближайших Олимпийских играх.