МОК одобрил идею изменить девиз Олимпийских игр

Обновленный девиз, вероятно, будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе», на латыни Citius, altius, fortius — communis.

В ходе виртуального заседания исполкома МОК идея изменить девиз получила широкое одобрение, в том числе со стороны представителей Международного комитета Пьера де Кубертена. Всех членов МОК попросили выразить свое мнение по данному вопросу. После этого предложение будет вынесено на голосование, которое состоится в ходе сессии МОК в Токио через три месяца.

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