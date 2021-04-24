Первый национальный форум атлетов завершился в штаб-квартире НОК Беларуси

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный форум атлетов завершился 24 апреля в штаб-квартире НОК Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

За два дня многие ведущие белорусские спортсмены с экспертами и менторами из России в формате интерактивного обучающего семинара-конференции обсудили актуальные вопросы адаптации профессиональных атлетов после завершения активных выступлений в спорте, поиск новых возможностей для интеграции в различные профессиональные сообщества, приобретение новых знаний, формирование практических навыков и умение применять инструменты, направленные на построение успешной карьеры и продвижение личного бренда.

В форуме участвовали представители баскетбола, биатлона, гандбола, художественной гимнастики, волейбола, велоспорта, гребли на байдарках и каноэ, конькобежного спорта, тенниса, триатлона, футбола, хоккея и других видов.

Преподаватели Российского международного олимпийского университета (РМОУ) подробно рассказывали, что помогает атлетам строить карьеру не только во время активных выступлений, но и после их завершения.

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«На встрече с руководством НОК Беларуси говорили о том, что наше сотрудничество необходимо расширять. Форум атлетов — шаг в этом направлении. Мы вышли на новый уровень. Для нас это серьезная проверка. Прежде таких мероприятий мы не проводили. Символично, что это происходит в братской Беларуси», — отметил ректор РМОУ Лев Белоусов. Гость из России добавил: упор в сотрудничестве будет на социализацию спортсменов, адаптация которых к жизни после карьеры — одна из важных проблем современного общества.

Один из экспертов форума Владимир Волошин отметил: часто случается, что спортсмену нужно помочь сориентироваться в быстро меняющемся цифровом мире. «При развитии своего личного бренда в соцсетях важно четко понимать, с кем и как разговаривать, чтобы твой проект оказался успешным. Этому мы и учим на наших семинарах. В Минске у нас получилось собрать достаточно большую и заинтересованную спортивную аудиторию», — сказал он.

По мнению олимпийского чемпиона по гребле на каноэ Андрея Богдановича, за два дня участники получили много информации, которую необходимо теперь усвоить и применить. «Полезно было пообщаться и послушать профессионалов в реализации проектов в интернете, многое из этой сферы ранее было на поверхностном уровне, знаком с этой темой, слышал, но в Минске постарались все структурировать, и общение со спортсменами из других видов прошло очень конструктивно», — сказал Андрей Богданович.

Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года по биатлону Анна Сола также была одной из участниц: «Здорово, что такой форум прошел в Национальном олимпийском комитете. Представлены самые разные направления для тех, кто после активной карьеры в спорте уже задумывается о других сферах. Понимаешь, что уже сейчас надо заложить какой-то фундамент для своего будущего».

Старший тренер национальной сборной по художественной гимнастике, бронзовый призер Игр Любовь Черкашина поделилась: «После завершения карьеры мне повезло, что со мной рядом оказался тренер, который поддержал меня. Я себя нашла в любимом деле. Но прекрасно понимаю: часто происходит иначе. На форуме открыла для себя новые векторы для развития. Внимательно слушала наших спикеров и понимаю, что очень важны такие форумы, встречи для спортсменов, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Очень важно найти мотивацию. Моя карьера закончилась на высокой ноте, с олимпийской медалью. Не стоит забывать о тех спортсменах, которые не попали на олимпийский пьедестал».

«Интересно. Несмотря на то, что я не большой поклонник соцсетей, но для наших атлетов этот форум — хороший пример того, как можно себя реализовать после карьеры, а в современном цифровом мире — и во время карьеры», — высказалась председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская.

Один из спикеров мероприятия Ирина Кудерова считает: при разумном подходе спортсмены могут успешно реализовать себя в медиапространстве. «После форума в Минске нахожусь в приподнятом настроении, для меня это новая страница общения, опыта. Во время панельной дискуссии увидела людей, которые хотят развивать это направление и многое уже для этого сделали. Понимаю, что в НОК Беларуси, рядом есть люди, которые думают так же, как я, знают очень многое — с такой аудиторией работать легко. Главное, чтобы белорусским спортсменам все наши практики были полезны и они смогли их применить», — сказала Ирина Кудерова.

По словам игрока национальной сборной Беларуси по баскетболу Юлии Рытиковой, форум познавательный и полезный — надо чаще встречаться и делиться опытом.

Фристайлист Павел Дик отметил: соцсети плотно вошли в нашу жизнь, многие на любительском уровне пытаются их использовать. «Прекрасно понимаю, что профессиональная карьера в спорте закончится и новые digital-направления могут помочь мне реализовать себя сейчас и в будущем», — заявил спортсмен.