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10:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: олимпийцы смогут тренироваться с первого дня прибытия в Японию

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Иностранные спортсмены смогут тренироваться с первого дня прибытия на Олимпийские игры в Токио без прохождения 14-дневного карантина, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на собственные источники.

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По информации газеты, правительство Японии предлагает разрешить всем прибывающим спортсменам тренироваться без прохождения карантина, но при условии строгого соблюдения санитарных норм и сдачи двух отрицательных тестов (один за 96 часов до отъезда и один по прибытию в Японию). Эти же правила будут распространяться и на сопровождающих лиц, включая тренеров.

Согласование данного предложения может пройти 28 апреля на онлайн-заседании членов оргкомитета Игр, правительство Токио и членов МОК.

В пятницу премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил режим чрезвычайной ситуации для префектур Токио, Осака, Киото и Хёго с 25 апреля по 11 мая из-за распространения коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа этого года. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта — 33, и категориям — 339. Изначально планировалось участие 10−12 тысяч спортсменов, однако из-за коронавируса это число будет сокращено.

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