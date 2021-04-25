СМИ: олимпийцы смогут тренироваться с первого дня прибытия в Японию

По информации газеты, правительство Японии предлагает разрешить всем прибывающим спортсменам тренироваться без прохождения карантина, но при условии строгого соблюдения санитарных норм и сдачи двух отрицательных тестов (один за 96 часов до отъезда и один по прибытию в Японию). Эти же правила будут распространяться и на сопровождающих лиц, включая тренеров.
Согласование данного предложения может пройти 28 апреля на онлайн-заседании членов оргкомитета Игр, правительство Токио и членов МОК.
В пятницу премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил режим чрезвычайной ситуации для префектур Токио, Осака, Киото и Хёго с 25 апреля по 11 мая из-за распространения коронавируса.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа этого года. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта — 33, и категориям — 339. Изначально планировалось участие 10−12 тысяч спортсменов, однако из-за коронавируса это число будет сокращено.