ОКР предложил Мацуеву адаптировать концерт Чайковского для российских олимпийцев

22 апреля Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Играх в Токио и Пекине. Данный фрагмент звучал в качестве замены гимна для российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
«В настоящий момент работаем с Мацуевым, чтобы концерт Чайковского более цельно играл во время церемонии награждения, — сказал Поздняков. — Работа ведется. WADA (Всемирное антидопинговое агентство) проводит мониторинг, участвует в процессе согласования всех этих вещей».
В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна «Катюшу», однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) пояснил, что песня не может звучать вместо российского гимна на ближайших Олимпийских играх.
Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, зимняя Олимпиада в Пекине запланирована на 4—20 февраля 2022 года.