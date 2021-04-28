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12:38 (мск), источник: ТАСС

На Олимпиаде тесты на COVID будут ежедневно сдавать атлеты и те, кто с ними контактирует

ТОКИО, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии подтвердило план обязать спортсменов во время Олимпиады и Паралимпиады в Токио сдавать тесты на коронавирус ежедневно. Как сообщило агентство Киодо, соответствующее решение было озвучено в ходе состоявшегося в среду правительственного совещания по мерам против распространения инфекции.

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Помимо самих атлетов, ежедневные проверки также ожидают и другие категории участников Игр, которые непосредственно контактируют с ними. Пока не уточняется, кто именно это будет.

Кроме того, правительство Японии предлагает всем, кто приедет на Олимпиаду и Паралимпиаду из-за границы, запретить пользоваться общественным транспортом. Для перемещений будет задействован только спецтранспорт.

Как сообщалось ранее, график проверок будет зависть от расписания соревнований. При этом непосредственно в день проведения того или иного этапа спортсменов могут освобождать от тестирования. Согласно предварительным правилам проведения соревнований, которые ранее опубликовал Международный олимпийский комитет, атлеты должны будут сдавать тест не реже одного раза в четыре дня. Однако организаторы решили сделать анализы более частыми, чтобы усилить меры против распространения новых штаммов SARS-CoV-2.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.

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