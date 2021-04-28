На Олимпиаде тесты на COVID будут ежедневно сдавать атлеты и те, кто с ними контактирует

Помимо самих атлетов, ежедневные проверки также ожидают и другие категории участников Игр, которые непосредственно контактируют с ними. Пока не уточняется, кто именно это будет.

Кроме того, правительство Японии предлагает всем, кто приедет на Олимпиаду и Паралимпиаду из-за границы, запретить пользоваться общественным транспортом. Для перемещений будет задействован только спецтранспорт.

Как сообщалось ранее, график проверок будет зависть от расписания соревнований. При этом непосредственно в день проведения того или иного этапа спортсменов могут освобождать от тестирования. Согласно предварительным правилам проведения соревнований, которые ранее опубликовал Международный олимпийский комитет, атлеты должны будут сдавать тест не реже одного раза в четыре дня. Однако организаторы решили сделать анализы более частыми, чтобы усилить меры против распространения новых штаммов SARS-CoV-2.