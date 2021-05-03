Церемонии открытия и закрытия Универсиады-2023 пройдут на «Екатеринбург-Арене»

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«Мероприятие по адаптации стадиона “Екатеринбург-Арена” включено в программу подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, утвержденную постановлением правительства Российской Федерации. На стадионе “Екатеринбург-Арена” планируется проведение торжественных церемоний открытия и закрытия студенческих Игр», — говорится в сообщении.

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В ходе адаптации стадиона будут демонтированы временные трибуны на 12 тыс. зрительских мест, установлены медиаэкраны и возведен музей спорта Свердловской области. Проект адаптации уже прошел госэкспертизу.

Стадион «Екатеринбург-Арена» был реконструирован для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сам объект был построен в 1957 году. Для мирового первенства на стадионе были установлены сборно-разборные трибуны, благодаря которым вместимость была увеличена до 35 тыс. болельщиков. Стадион является домашним для футбольного клуба «Урал».