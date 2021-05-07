В Японии заявили о насильственных попытках провести Олимпиаду в Токио

Японский юрист Кенжди Уцуномия, который несколько раз баллотировался на пост губернатора Токио, на фоне общественных волнений относительно проведения летней Олимпиады в японской столице, запустил онлайн-петицию с требованием об отмене мероприятия.

«Мы настоятельно призываем к предотвращению распространения коронавируса и защите жизней и средств к существованию, используя доступные ресурсы, чтобы остановить Олимпиаду», — говорит Кенджи Уцуномия.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--738c2e8ec8601b09baa4" data-vnd="738c2e8ec8601b09baa4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=738c2e8ec8601b09baa4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Опросы, проведенные среди населения Японии, свидетельствуют о том, что большинство населения выступает против проведения Олимпийских игр в Токио. Однако несмотря на недовольство японцев, организаторы мероприятия неоднократно заявляли о том, что Олимпиада будет, и продолжали распространение протоколов о коронавирусной инфекции для спортсменов и официальных лиц.

Как сообщает Jargan, в первые 24 часа с момента запуска петиции об отмене Олимпийских игр в Токио ее подписали 50 тыс. человек. По состоянию на 6:15 мск 7 мая, петицию подписали более 195,6 тыс. человек.