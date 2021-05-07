В Японии заявили о насильственных попытках провести Олимпиаду в Токио
В Японии сообщили о насильственных попытках провести летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, а
В Японии сообщили о насильственных попытках провести летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, а
Японский юрист Кенжди Уцуномия, который несколько раз баллотировался на пост губернатора Токио, на фоне общественных волнений относительно проведения летней Олимпиады в японской столице, запустил
«Мы настоятельно призываем к предотвращению распространения коронавируса и защите жизней и средств к существованию, используя доступные ресурсы, чтобы остановить Олимпиаду», — говорит Кенджи Уцуномия.
Опросы, проведенные среди населения Японии, свидетельствуют о том, что большинство населения выступает против проведения Олимпийских игр в Токио. Однако несмотря на недовольство японцев, организаторы мероприятия неоднократно заявляли о том, что Олимпиада будет, и продолжали распространение протоколов о коронавирусной инфекции для спортсменов и официальных лиц.
Как сообщает Jargan, в первые 24 часа с момента запуска петиции об отмене Олимпийских игр в Токио ее подписали 50 тыс. человек. По состоянию на 6:15 мск 7 мая, петицию подписали более 195,6 тыс. человек.
Ранее 28 апреля глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото заявила о том, что организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио рассчитывают на допуск местных болельщиков на спортивные объекты, однако вариант проведения Игр полностью без зрителей не исключен.