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08:59 (мск), источник: Известия

В Японии заявили о насильственных попытках провести Олимпиаду в Токио

В Японии сообщили о насильственных попытках провести летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, а онлайн-петицию об отмене проведения мероприятия подписали почти 200 тыс. человек. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает Swiss Info.

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Японский юрист Кенжди Уцуномия, который несколько раз баллотировался на пост губернатора Токио, на фоне общественных волнений относительно проведения летней Олимпиады в японской столице, запустил онлайн-петицию с требованием об отмене мероприятия.

«Мы настоятельно призываем к предотвращению распространения коронавируса и защите жизней и средств к существованию, используя доступные ресурсы, чтобы остановить Олимпиаду», — говорит Кенджи Уцуномия.

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Опросы, проведенные среди населения Японии, свидетельствуют о том, что большинство населения выступает против проведения Олимпийских игр в Токио. Однако несмотря на недовольство японцев, организаторы мероприятия неоднократно заявляли о том, что Олимпиада будет, и продолжали распространение протоколов о коронавирусной инфекции для спортсменов и официальных лиц.

Как сообщает Jargan, в первые 24 часа с момента запуска петиции об отмене Олимпийских игр в Токио ее подписали 50 тыс. человек. По состоянию на 6:15 мск 7 мая, петицию подписали более 195,6 тыс. человек.

Ранее 28 апреля глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото заявила о том, что организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио рассчитывают на допуск местных болельщиков на спортивные объекты, однако вариант проведения Игр полностью без зрителей не исключен.

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