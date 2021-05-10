Визит главы МОК в Японию могут перенести на июнь из-за ситуации с коронавирусом
ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Визит главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Японию, который запланирован на 17 мая, может быть перенесен на июнь
ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Визит главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Японию, который запланирован на 17 мая, может быть перенесен на июнь
Отмечается, что в случае отмены действующего сейчас в Токио и еще пяти префектурах страны режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в конце мая, визит Баха может быть организован в середине июня. В настоящее время новые сроки визита главы МОК в Японию согласовываются.
Ранее сообщалось, что Бах в ходе поездки в Японию намеревается встретиться с
На прошлой неделе правительство Японии объявило о продлении действия режима ЧС
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако