Опрос: Только 16% жителей Японии согласны на допуск зрителей на Олимпиаду в Токио

При этом ответившие так респонденты подчеркнули, что число зрителей должно быть ограниченным. 23% опрошенных высказались за проведение Игр, но на условиях полного запрета на посещение спортивных мероприятий зрителей. В то же время 59% респондентов выступили за отмену Игр летом этого года.

В преддверии скорого начала Игр японская общественность продолжает высказывать опасения по поводу их проведения в условиях пандемии. Так, согласно недавнему опросу агентства Киодо, 72,2% респондентов высказывались за отмену проведения Игр этим летом — либо за еще один перенос сроков их проведения (32,8%), либо за их полную отмену (39,2%).