Визит главы МОК в Японию отложен из-за ситуации с коронавирусом

Отмечается, что новые сроки визита будут согласовываться с учетом дальнейшего развития ситуация с распространением коронавируса.

Ранее японский телеканал «Фудзи ТВ» сообщил, что визит Баха может состояться в середине июня.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--495b23b643e99ccf54bf" data-vnd="495b23b643e99ccf54bf" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=495b23b643e99ccf54bf" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Бах в ходе поездки в Японию намеревался встретиться с премьер-министром Ёсихидэ Сугой и посетить один из этапов эстафеты олимпийского огня, который пройдет в Хиросиме. Бах должен был посетить Хиросиму еще в прошлом году, однако из-за пандемии поездка была перенесена.

На прошлой неделе правительство Японии объявило о продлении действия режима ЧС из-за распространения коронавируса до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго, а также расширении режима на префектуры Фукуока и Айти. В рамках ЧС, который был введен в конце апреля, власти требуют не продавать алкоголь в заведениях общепита, просят местных жителей не покидать свои дома без необходимости, а работодателей — переводить сотрудников на удаленный режим.