Визит главы МОК в Японию отложен из-за ситуации с коронавирусом
ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Визит главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Японию, который был запланирован на 17 мая, откладывается
ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Визит главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Японию, который был запланирован на 17 мая, откладывается
Отмечается, что новые сроки визита будут согласовываться с учетом дальнейшего развития ситуация с распространением коронавируса.
Ранее японский телеканал «Фудзи ТВ» сообщил, что визит Баха может состояться в середине июня.
Бах в ходе поездки в Японию намеревался встретиться с
На прошлой неделе правительство Японии объявило о продлении действия режима ЧС
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако