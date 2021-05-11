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15:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матыцин: Трагедия в Казани — настоящее горе для Татарстана и всей России

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Трагедия, случившаяся в школе Казани — это настоящее горе для города, Татарстана и всей России, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, выразив соболезнования родным и близким погибших.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«Мы все потрясены страшной трагедией, произошедшей сегодня в Казани в гимназии № 175. Это настоящее горе для Казани, Татарстана и всей России. От имени Министерства спорта выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал Матыцин, чьи слова предоставлены пресс-службой министерства.

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