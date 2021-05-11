ОКР соболезнует родным погибших при нападении на школу в Казани

Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«Олимпийский комитет России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий в школе № 175 города Казани, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим, которые сейчас находятся в больницах», — говорится в сообщении службы информации ОКР.

«Нападение на школу унесло жизни ни в чем не повинных людей. Атака на беззащитных детей — жестокость, которая не может быть оправдана ничем. Коллектив ОКР скорбит вместе с Казанью, Татарстаном и всей Россией. Сил и мужества родным, близким, друзьям погибших. Здоровья всем, кто был ранен, и за чьи жизни борются сейчас врачи. Наши мысли сейчас с теми, в чьи дома пришла ужасная беда», — отмечается в релизе.