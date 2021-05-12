Более 7 800 спортсменов завоевали право на участие в Олимпийских играх в Токио
ТАСС, 12 мая. Более 7 800 спортсменов получили право выступить на Олимпийских играх в Токио. Об этом на
ТАСС, 12 мая. Более 7 800 спортсменов получили право выступить на Олимпийских играх в Токио. Об этом на
«Более 7 800 спортсменов заработали путевки на Олимпийские игры в Токио. Было распространено 70 процентов всех квот, — сказал Адамс. — Во многих видах спорта квалификационные соревнования завершились. Оставшиеся 20 процентов квот будут распределены посредством рейтинга, 10 — через соревнования. Крайний срок — 29 июня».
Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа.