Более 7 800 спортсменов завоевали право на участие в Олимпийских играх в Токио

«Более 7 800 спортсменов заработали путевки на Олимпийские игры в Токио. Было распространено 70 процентов всех квот, — сказал Адамс. — Во многих видах спорта квалификационные соревнования завершились. Оставшиеся 20 процентов квот будут распределены посредством рейтинга, 10 — через соревнования. Крайний срок — 29 июня».