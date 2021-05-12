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18:14 (мск), источник: ТАСС

Более 7 800 спортсменов завоевали право на участие в Олимпийских играх в Токио

ТАСС, 12 мая. Более 7 800 спортсменов получили право выступить на Олимпийских играх в Токио. Об этом на пресс-конференции по итогам исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил директор организации по коммуникациям Марк Адамс.

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«Более 7 800 спортсменов заработали путевки на Олимпийские игры в Токио. Было распространено 70 процентов всех квот, — сказал Адамс. — Во многих видах спорта квалификационные соревнования завершились. Оставшиеся 20 процентов квот будут распределены посредством рейтинга, 10 — через соревнования. Крайний срок — 29 июня».

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Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа.

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