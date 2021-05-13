Города Японии заявили о нежелании принимать участников ОИ из-за вспышки коронавируса
В десятках японских городов заявили об отказе принимать участников Олимпийских игр-2020
В десятках японских городов заявили об отказе принимать участников Олимпийских игр-2020
Сообщается, что 40 из более чем 500 городов, зарегистрированных для приёма международных участников, решили не принимать иностранцев до начала Олимпиады.
Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако
Ранее сообщалось, что российские болельщики начали получать деньги за приобретённые билеты на соревнования Олимпийских игр в Токио.