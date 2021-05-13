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21:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Города Японии заявили о нежелании принимать участников ОИ из-за вспышки коронавируса

В десятках японских городов заявили об отказе принимать участников Олимпийских игр-2020 из-за опасений, что медицинская система будут перегружена на фоне новой волны коронавирусной инфекции. Об этом информирует Nikkei.

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Источник: AP 2021

Сообщается, что 40 из более чем 500 городов, зарегистрированных для приёма международных участников, решили не принимать иностранцев до начала Олимпиады.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что российские болельщики начали получать деньги за приобретённые билеты на соревнования Олимпийских игр в Токио.

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