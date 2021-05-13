Города Японии заявили о нежелании принимать участников ОИ из-за вспышки коронавируса

Сообщается, что 40 из более чем 500 городов, зарегистрированных для приёма международных участников, решили не принимать иностранцев до начала Олимпиады.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.



Ранее сообщалось, что российские болельщики начали получать деньги за приобретённые билеты на соревнования Олимпийских игр в Токио.