Петиция за отмену Олимпиады в Токио собрала 350 тыс. подписей

«Я очень воодушевлен тем фактом, что нам удалось собрать так много сторонников за такой короткий период — чуть больше недели. Эта тема вызвала широкий резонанс в Японии и за границей. Мы намерены продолжать свою деятельность, пока не добьемся решения об отмене Игр», — сказал на пресс-конференции в пятницу Уцуномия. Он трижды участвовал в выборах губернатора Токио, а также в 2010—2011 годы возглавлял федерацию адвокатских коллегий.

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В петиции, которая была размещена в интернете 5 мая, отмечается, что в нынешних условиях пандемии коронавируса невозможно безопасно провести Олимпийские игры.

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Это обусловлено темпами распространения инфекции в ряде регионов мира и недостаточно масштабной вакцинацией. Петиция адресована Международному олимпийскому комитету, правительству Японии, администрации Токио и оргкомитету Игр.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

Согласно недавнему опросу агентства Kyodo, 72,2% жителей Японии высказывались за отмену проведения Игр этим летом или за еще один перенос сроков их проведения.