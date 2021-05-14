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13:47 (мск), источник: Газета.Ру

Профсоюз врачей Японии потребовал отменить Олимпиаду в Токио

Профсоюз врачей Японии потребовал отменить летние Олимпийские игры — 2020 в Токио из-за ситуации с коронавирусом, сообщает телеканал NHK.

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Источник: AP 2021

Официальное письмо передано в японское министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения. По мнению медиков, приезд десятков тысяч спортсменов и сопровождающих их лиц несет угрозу роста заболеваемости COVID-19.

«Врачи и медсестры из-за чрезмерной занятости с трудом участвуют в таком важном деле как вакцинация, а уж до волонтерства на Олимпиаде у них руки тем более не дойдут», — приводит агентство заявление главы японского профсоюза Наото Уэяма.

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Летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что петиция в поддержку отмены летних Олимпийских игр в Токио на 14 мая набрала 350 тыс. подписей.

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