Профсоюз врачей Японии потребовал отменить Олимпиаду в Токио
Профсоюз врачей Японии потребовал отменить летние Олимпийские игры — 2020 в Токио
Профсоюз врачей Японии потребовал отменить летние Олимпийские игры — 2020 в Токио
Официальное письмо передано в японское министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения. По мнению медиков, приезд десятков тысяч спортсменов и сопровождающих их лиц несет угрозу роста заболеваемости COVID-19.
«Врачи и медсестры
Летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако
Ранее сообщалось, что петиция в поддержку отмены летних Олимпийских игр в Токио на 14 мая набрала 350 тыс. подписей.