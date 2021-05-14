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15:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умерла директор базы «Озеро Круглое» Ольга Домуладжанова

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Чемпионка мира и Европы по боксу 2001 года, директор тренировочного центра «Озера Круглое» Ольга Домуладжанова скончалась на 53-м году жизни, сообщается на сайте министерства спорта России.

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Также Домуладжанова занимала пост заместителя генерального секретаря Федерации бокса России по взаимодействию с органами государственной власти.

«Министерство спорта Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи со скоропостижной кончиной директора ФГБУ “Тренировочный центр сборных команд России “Озеро Круглое”” Ольги Витальевны Домуладжановой. Это большая утрата для российского спорта. Ольга Домуладжанова добилась больших успехов в боксе в качестве спортсменки. Она — заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Кубка России, двукратная победительница Кубка Европы, чемпионка Европы и мира 2001 года по боксу», — говорится в заявлении пресс-службы Минспорта.

«После завершения спортивной карьеры Ольга Витальевна на протяжении 12 лет работала директором тренировочного центра сборных команд России “Озеро Круглое”, создавала комфортные условия для подготовки сборных команд России к важнейшим соревнованиям», — говорится в сообщении.

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