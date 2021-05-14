Умерла директор базы «Озеро Круглое» Ольга Домуладжанова

«Министерство спорта Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи со скоропостижной кончиной директора ФГБУ “Тренировочный центр сборных команд России “Озеро Круглое”” Ольги Витальевны Домуладжановой. Это большая утрата для российского спорта. Ольга Домуладжанова добилась больших успехов в боксе в качестве спортсменки. Она — заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Кубка России, двукратная победительница Кубка Европы, чемпионка Европы и мира 2001 года по боксу», — говорится в заявлении пресс-службы Минспорта.