WADA сообщило, когда обсудит решение CAS по российскому спорту

Вопрос мониторинга WADA за исполнением решения CAS включен в повестку исполкома и совета, которые пройдут в онлайн-формате 20 и 21 мая соответственно. Также WАDA планирует рассмотреть текущие следственные и судебные дела, в том числе дело, связанное с базой данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Кроме этого, на заседаниях будут заслушаны отчеты пяти постоянных комитетов WADA, в том числе комитета спортсменов и комитета по соответствию.

«Как и в случае с предыдущими виртуальными встречами, в то время как исполком примет ряд решений во время своего заседания, решения совета будут приниматься в ходе голосования, которое продлится до двух недель. Это обеспечит целостность процесса голосования и снизит любые трудности, которые могут возникнуть при проведении виртуальной встречи с такой большой группой участников. Затем WADA публично сообщит о решениях по мере их подтверждения», — говорится в сообщении.