Фоторепортажи
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

WADA сообщило, когда обсудит решение CAS по российскому спорту

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) на следующей неделе обсудят вопрос исполнения подписантами кодекса WADA решения по санкциям в отношении российского спорта, сообщается на сайте организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Вопрос мониторинга WADA за исполнением решения CAS включен в повестку исполкома и совета, которые пройдут в онлайн-формате 20 и 21 мая соответственно. Также WАDA планирует рассмотреть текущие следственные и судебные дела, в том числе дело, связанное с базой данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Кроме этого, на заседаниях будут заслушаны отчеты пяти постоянных комитетов WADA, в том числе комитета спортсменов и комитета по соответствию.

«Как и в случае с предыдущими виртуальными встречами, в то время как исполком примет ряд решений во время своего заседания, решения совета будут приниматься в ходе голосования, которое продлится до двух недель. Это обеспечит целостность процесса голосования и снизит любые трудности, которые могут возникнуть при проведении виртуальной встречи с такой большой группой участников. Затем WADA публично сообщит о решениях по мере их подтверждения», — говорится в сообщении.

CAS 17 декабря опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также Россия в течение указанного периода не может проводить и подавать заявки на проведение Олимпиад и чемпионатов мира.

 Леопардовое бикини вместо коньков: российская фигуристка покорила соцсети
'Что надо, папа снял': фанаты похвалили неудачное фото Ефимовой
Возрастное ограничение 18+
Снайперская гонка Овечкина, дебют Капризова. Итоги регулярки НХЛ
Дзюба: Сборная России не фаворит Евро-2020, но никого не боится
СМИ: Роналду хочет летом вернуться в «Спортинг»
Одна судьба. Смогут ли Загитова и Медведева уйти достойно
Как выглядит российская теннисистка, попавшая в скандал: фото
СМИ: Финал ЛЧ 2023 года перенесли в другой город
Самые неожиданные трансферы КХЛ. Яруллин ушел в «Трактор»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь