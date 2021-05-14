WADA сообщило, когда обсудит решение CAS по российскому спорту

Вопрос мониторинга WADA за исполнением решения CAS включен в повестку исполкома и совета, которые пройдут в онлайн-формате 20 и 21 мая соответственно. Также WАDA планирует рассмотреть текущие следственные и судебные дела, в том числе дело, связанное с базой данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
Кроме этого, на заседаниях будут заслушаны отчеты пяти постоянных комитетов WADA, в том числе комитета спортсменов и комитета по соответствию.
«Как и в случае с предыдущими виртуальными встречами, в то время как исполком примет ряд решений во время своего заседания, решения совета будут приниматься в ходе голосования, которое продлится до двух недель. Это обеспечит целостность процесса голосования и снизит любые трудности, которые могут возникнуть при проведении виртуальной встречи с такой большой группой участников. Затем WADA публично сообщит о решениях по мере их подтверждения», — говорится в сообщении.
CAS 17 декабря опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также Россия в течение указанного периода не может проводить и подавать заявки на проведение Олимпиад и чемпионатов мира.