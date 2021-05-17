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11:22 (мск), источник: Матч ТВ

Более 80% японцев выступают против проведения Олимпиады в Токио в 2021 году

Газета Asahi Shimbun daily провела опрос среди жителей Японии на тему целесообразности проведения Олимпиады в Токио на фоне пандемии коронавируса.

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43% респондентов заявили, что хотят отмены ОИ, а 40% — дальнейшего его переноса.

Только 14% поддерживают проведение Игр этим летом по расписанию. Если Игры действительно пройдут, то 59% респондентов заявили, что против зрителей на трибунах.

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Как отмечает издание, наблюдается рост негативного отношения в японском обществе к предстоящим летним ОИ. В прошлом месяце 35% респондентов поддержали идею отмены Олимпиады, а 34% хотели дальнейшей отсрочки.

Организаторы Олимпиады заявляют, что жесткие антивирусные меры, включая регулярное тестирование спортсменов и запрет на зарубежных болельщиков, позволят максимально минимизировать риски. Но опрос Kyodo показал, что 87,7% респондентов опасаются, что приток спортсменов и сотрудников из-за рубежа может привести к распространению коронавируса в стране.

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