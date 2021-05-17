Более 80% японцев выступают против проведения Олимпиады в Токио в 2021 году
Газета Asahi Shimbun daily провела опрос среди жителей Японии на тему целесообразности проведения Олимпиады в Токио на фоне пандемии коронавируса.
Газета Asahi Shimbun daily провела опрос среди жителей Японии на тему целесообразности проведения Олимпиады в Токио на фоне пандемии коронавируса.
43% респондентов заявили, что хотят отмены ОИ, а 40% — дальнейшего его переноса.
Только 14% поддерживают проведение Игр этим летом по расписанию. Если Игры действительно пройдут, то 59% респондентов заявили, что против зрителей на трибунах.
Как отмечает издание, наблюдается рост негативного отношения в японском обществе к предстоящим летним ОИ. В прошлом месяце 35% респондентов поддержали идею отмены Олимпиады, а 34% хотели дальнейшей отсрочки.
Организаторы Олимпиады заявляют, что жесткие антивирусные меры, включая регулярное тестирование спортсменов и запрет на зарубежных болельщиков, позволят максимально минимизировать риски. Но опрос Kyodo показал, что 87,7% респондентов опасаются, что приток спортсменов и сотрудников