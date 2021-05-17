Русского дома на Олимпиаде в Токио не будет, он может появиться на Играх в Пекине

«В настоящий момент сложно сказать, будет ли он в Пекине, — сказал Поздняков. — Но мы прорабатываем различные варианты размещения Дома болельщиков олимпийской команды России в Пекине. Мы находимся в контакте с китайской стороной, наши коллеги предлагают нам разместить дом в Пекине».

«Это является важным элементом нашей работы, потому что большое количество болельщиков, которые, как мы ожидаем, поедут в Пекин, должны будут иметь место для встречи со спортсменами, с журналистами. Такую точку притяжения мы готовим и, скрестив пальцы, надеемся, что пандемия этому не помешает», — добавил он, отметив, что организация Русского дома в Токио невозможна.