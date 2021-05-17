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14:52 (мск), источник: ТАСС

Русского дома на Олимпиаде в Токио не будет, он может появиться на Играх в Пекине

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Дома болельщиков олимпийской команды России (Русского дома) на Играх в Токио не будет, ожидается, что он будет функционировать во время зимних Игр 2022 года в Пекине. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Источник: РИА "Новости"

«В настоящий момент сложно сказать, будет ли он в Пекине, — сказал Поздняков. — Но мы прорабатываем различные варианты размещения Дома болельщиков олимпийской команды России в Пекине. Мы находимся в контакте с китайской стороной, наши коллеги предлагают нам разместить дом в Пекине».

«Это является важным элементом нашей работы, потому что большое количество болельщиков, которые, как мы ожидаем, поедут в Пекин, должны будут иметь место для встречи со спортсменами, с журналистами. Такую точку притяжения мы готовим и, скрестив пальцы, надеемся, что пандемия этому не помешает», — добавил он, отметив, что организация Русского дома в Токио невозможна.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, зимняя Олимпиада в Пекине запланирована на 4—20 февраля 2022 года.

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