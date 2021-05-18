Председателем комиссии спортсменов НОК Беларуси избран Александр Богданович

Главой комиссии атлетов избран Александр Богданович, его заместителем — Михаил Грабовский. Секретарем комиссии стала Екатерина Галкина.

Также на заседании обсуждались организационные вопросы дальнейшей деятельности.

Новый состав комиссии был избран в апреле, во время работы первого Национального форума атлетов.

Комиссия спортсменов НОК Беларуси — общественный, коллегиальный, рекомендательный орган при НОК, создается и действует в соответствии с уставом организации.

Основная задача комиссии — предлагать приоритетные направления уставной деятельности НОК в области всемерной поддержки белорусских спортсменов, в том числе их социального обеспечения. Комиссия поддерживает тех, кто завершил карьеру в спорте высших достижений; привлекает атлетов в различные организации; содействует их трудоустройству.