В конгрессе США призвали к «дипломатическому бойкоту» Олимпиады в Пекине

«Мы не можем действовать, будто все в порядке, что Олимпийские игры пройдут в Китае… Для глав государств, отправляющихся в Китай в свете продолжающегося геноцида (уйгуров — ред.)… у меня возникает вопрос: какое вы имеете моральное право говорить о правах человека… если готовы отдать дань уважения правительству КНР, пока они осуществляют геноцид… Давайте не будем удостаивать чести китайское правительство, отправляя глав государств в Китай для выражения поддержки спортсменам. Давайте поддерживать их дома», — заявила Пелоси.

Тем не менее она добавила, что спортсмены из стран-участниц Олимпиады-2022 все еще должны иметь возможность выступить на играх. Пелоси также подвергла критике позицию компаний, выступающих в качестве корпоративных спонсоров Олимпийских игр в Китае. По ее словам, из-за опасений за свою прибыль они «смотрят на насилие со стороны правительства Китая под другим углом».

Телеканал напоминает, что с похожим призывом Пелоси обращалась к Джорджу Бушу-младшему в 2008 году, перед летней Олимпиадой в Пекине. Однако это обращение не помешало ему присутствовать на церемонии открытия Олимпиады вместе с более чем 80 лидерами других стран.

Зимние Игры в Пекине запланированы на 4 — 20 февраля 2022 года.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что МОК выступает против политизации олимпийского движения и будет всеми силами помогать китайской стороне в проведении предстоящих Игр-2022 в Пекине.