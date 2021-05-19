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09:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В конгрессе США призвали к «дипломатическому бойкоту» Олимпиады в Пекине

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала мировое сообщество к «дипломатическому бойкоту» зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за предполагаемых нарушений прав человека со стороны правительства Китая и геноцида уйгуров, сообщает телеканал CNBC.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Мы не можем действовать, будто все в порядке, что Олимпийские игры пройдут в Китае… Для глав государств, отправляющихся в Китай в свете продолжающегося геноцида (уйгуров — ред.)… у меня возникает вопрос: какое вы имеете моральное право говорить о правах человека… если готовы отдать дань уважения правительству КНР, пока они осуществляют геноцид… Давайте не будем удостаивать чести китайское правительство, отправляя глав государств в Китай для выражения поддержки спортсменам. Давайте поддерживать их дома», — заявила Пелоси.

Тем не менее она добавила, что спортсмены из стран-участниц Олимпиады-2022 все еще должны иметь возможность выступить на играх. Пелоси также подвергла критике позицию компаний, выступающих в качестве корпоративных спонсоров Олимпийских игр в Китае. По ее словам, из-за опасений за свою прибыль они «смотрят на насилие со стороны правительства Китая под другим углом».

Телеканал напоминает, что с похожим призывом Пелоси обращалась к Джорджу Бушу-младшему в 2008 году, перед летней Олимпиадой в Пекине. Однако это обращение не помешало ему присутствовать на церемонии открытия Олимпиады вместе с более чем 80 лидерами других стран.

Зимние Игры в Пекине запланированы на 4 — 20 февраля 2022 года.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что МОК выступает против политизации олимпийского движения и будет всеми силами помогать китайской стороне в проведении предстоящих Игр-2022 в Пекине.

Ранее официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов обсуждать с союзниками идею бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, сославшись на якобы имевшие место нарушения прав человека со стороны правительства КНР и геноцид уйгуров, которые Пекин отрицает. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вопрос бойкота Олимпиады-2022 в Пекине не является ключевым для администрации президента Джо Байдена, так как есть еще год.

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