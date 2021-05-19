Бах: более 80% спортсменов будут вакцинированы на момент прибытия на Олимпиаду в Токио

«Сейчас уже 75% спортсменов, которые приедут в Олимпийскую деревню, привиты от коронавируса или имеют такую возможность, — сказал Бах. — Уверен, что этот показатель будет выше 80%».
Ранее в среду премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая в парламенте, заявил, что власти страны договорились с компанией Pfizer («Пфайзер») о бесплатном предоставлении вакцины от коронавируса для олимпийских спортсменов из других стран.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.