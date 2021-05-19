Бах: более 80% спортсменов будут вакцинированы на момент прибытия на Олимпиаду в Токио

«Сейчас уже 75% спортсменов, которые приедут в Олимпийскую деревню, привиты от коронавируса или имеют такую возможность, — сказал Бах. — Уверен, что этот показатель будет выше 80%».

Ранее в среду премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая в парламенте, заявил, что власти страны договорились с компанией Pfizer («Пфайзер») о бесплатном предоставлении вакцины от коронавируса для олимпийских спортсменов из других стран.