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09:42 (мск), источник: ТАСС

Бах: более 80% спортсменов будут вакцинированы на момент прибытия на Олимпиаду в Токио

ТОКИО, 19 мая. /ТАСС/. Более 80% спортсменов — участников Олимпийских игр в Токио будут привиты от коронавируса к моменту прибытия в Японию. Такое мнение высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая в видео-формате на открытии трехдневного совместного заседания оргкомитета Игр.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас уже 75% спортсменов, которые приедут в Олимпийскую деревню, привиты от коронавируса или имеют такую возможность, — сказал Бах. — Уверен, что этот показатель будет выше 80%».

Ранее в среду премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая в парламенте, заявил, что власти страны договорились с компанией Pfizer («Пфайзер») о бесплатном предоставлении вакцины от коронавируса для олимпийских спортсменов из других стран.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

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