НОК Беларуси планирует наладить тесное сотрудничество с коллегами из ОАЭ

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширение двустороннего сотрудничества в различных направлениях олимпийского движения обсуждалось на встрече генерального секретаря НОК Беларуси Полины Головиной с руководством НОК Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Генеральный секретарь НОК ОАЭ, руководитель федерации мотоспорта ОАЭ Мохаммед бен Сулаем Ахмед в начале встречи затронул важные темы становления спортсмена. «Невозможно стать олимпийским чемпионом сразу на следующий день. Чтобы достичь определенных вершин, необходимо трудиться, обучаться, уметь слушать и слышать. С каждым годом все сложнее и сложнее конкурировать в спорте высших достижений. Еще один важный аспект на пути к победе — контроль своих эмоций. Нужно всегда быть готовым ко всему», — подчеркнул Мохаммед бен Сулаем Ахмед.

Полина Головина отметила важность не только становления спортсмена во время активных выступлений в спорте, но и самореализации атлетов после завершения профессиональной карьеры. «В конце апреля мы впервые провели национальный форум атлетов, который был направлен на социализацию спортсменов по окончании их деятельности в спорте высших достижений. На мой взгляд, очень важно поддерживать атлетов, дать им возможность проявить себя и в других направлениях. К слову, мы приглашаем и спортсменов Объединенных Арабских Эмиратов принять участие в очередном форуме атлетов, который планируем провести в следующем году», — добавила Полина Головина.

Обе стороны были солидарны, что сегодня необходима обязательная поддержка спортсменов на государственном уровне.

Основной темой встречи стала, безусловно, подготовка к Олимпийским Играм в непростой эпидемиологической ситуации, возможность организации совместных учебно-тренировочных сборов и проектов по популяризации олимпийского движения.

Представителей НОК ОАЭ заинтересовал опыт белорусской школы дзюдо (в Абу-Даби действует олимпийская школа по этому виду спорта). Они также выразили заинтересованность в развитии таких видов спорта, как стрельба стендовая и таэквондо. Белорусская сторона в свою очередь предложила организовать визит в школу по дзюдо Абу-Даби олимпийского чемпиона Афин-2004 Игоря Макарова, который продолжает свою спортивную деятельность в качестве тренера и является основателем своих школ по этому виду спорта. Это станет одним из первых практических шагов в развитии международного сотрудничества двух организаций.