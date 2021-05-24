Японские депутаты потребовали отменить Олимпиаду
В Японии продолжаются дискуссии на тему отмены предстоящей Олимпиады. Вслед за врачами Токио против Игр выступили местные депутаты.
В Японии продолжаются дискуссии на тему отмены предстоящей Олимпиады. Вслед за врачами Токио против Игр выступили местные депутаты.
Как сообщает агентство Kyodo, официальное письмо
Напомним, что Олимпийские Игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Уже известно, что на турнир в Японии не будут допущены иностранные болельщики.
Ранее Ассоциация практикующих врачей Токио призвала Международный олимпийский комитет отменить Олимпиаду.