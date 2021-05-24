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13:52 (мск), источник: Смотрим

Японские депутаты потребовали отменить Олимпиаду

В Японии продолжаются дискуссии на тему отмены предстоящей Олимпиады. Вслед за врачами Токио против Игр выступили местные депутаты.

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Источник: AP 2021

Как сообщает агентство Kyodo, официальное письмо премьер-министру Японии Есихидэ Суге подписали порядка 130 членов городского собрания.

Напомним, что Олимпийские Игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Уже известно, что на турнир в Японии не будут допущены иностранные болельщики.

Ранее Ассоциация практикующих врачей Токио призвала Международный олимпийский комитет отменить Олимпиаду.

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