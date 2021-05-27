Угрожает ли миру «олимпийский» штамм коронавируса?

Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ: «Рекомбинация между разными штаммами вирусов действительно возможна, в этом японские медики совершенно правы, но это не значит, что рекомбинация крайне вероятна. Для того чтобы рекомбинация между разными штаммами произошла, нужно, чтобы человек был инфицирован двумя разными штаммами примерно в одном и том же интервале времени. Есть ряд отдельных кейсов, которые показывают, что человек был инфицирован двумя штаммами, один более конкурентный, другой — менее конкурентный, допустим, у больных с дефектной иммунной системой или у больных с разными типами лимфом, но это опять же не привело к рекомбинации между двумя штаммами, когда человек буквально несколько месяцев болел, у него фактически COVID-19 был в хронической форме. На данный момент есть уже около полумиллиона данных секвенирования, мы пока что не видим следов рекомбинации, то есть я еще не видел ни одной статьи, когда было показано, что вирус рекомбинировал. Все-таки полмиллиона данных, как вы понимаете, это достаточно репрезентативная выборка, показывает, что все-таки рекомбинация, наверное, чисто теоретически возможна, когда может появиться такой химерный штамм, который взял часть от одного и часть от другого, но все-таки она маловероятна».