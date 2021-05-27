Угрожает ли миру «олимпийский» штамм коронавируса?

На Играх в Токио может появиться «олимпийский» штамм коронавируса. Об этом предупреждает Союз врачей Японии, сообщает Reuters.
Специалисты считают, что массовое скопление людей, приехавших со всех концов мира на Олимпиаду, может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию. Кроме того, это грозит рождением нового, «олимпийского» типа COVID-19, поскольку все разнообразные мутации вируса из разных точек планеты сконцентрируются в одном месте, передает агентство.
В целом же по поводу проведения Олимпиады в Японии нет единого мнения. Согласно опросам, большинство японцев против Игр из-за новой волны коронавируса и низких темпов вакцинации — сейчас там привито около 6% населения.
В то же время директор Института здоровья населения Королевского колледжа в Лондоне Кэндзи Сибуя, помогающий с вакцинацией в Японии, считает утверждение Союза врачей об «олимпийском» штамме неверным, пишет Reuters. По его мнению, мутация вируса происходит, когда он надолго остается в организме с ослабленным иммунитетом, так что Олимпиада ни на что существенно не повлияет. Комментирует руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ: «Рекомбинация между разными штаммами вирусов действительно возможна, в этом японские медики совершенно правы, но это не значит, что рекомбинация крайне вероятна. Для того чтобы рекомбинация между разными штаммами произошла, нужно, чтобы человек был инфицирован двумя разными штаммами примерно в одном и том же интервале времени. Есть ряд отдельных кейсов, которые показывают, что человек был инфицирован двумя штаммами, один более конкурентный, другой — менее конкурентный, допустим, у больных с дефектной иммунной системой или у больных с разными типами лимфом, но это опять же не привело к рекомбинации между двумя штаммами, когда человек буквально несколько месяцев болел, у него фактически COVID-19 был в хронической форме. На данный момент есть уже около полумиллиона данных секвенирования, мы пока что не видим следов рекомбинации, то есть я еще не видел ни одной статьи, когда было показано, что вирус рекомбинировал. Все-таки полмиллиона данных, как вы понимаете, это достаточно репрезентативная выборка, показывает, что все-таки рекомбинация, наверное, чисто теоретически возможна, когда может появиться такой химерный штамм, который взял часть от одного и часть от другого, но все-таки она маловероятна».
Здесь скорее опасения японских медиков связаны с тем, что все-таки Олимпиада — это массовый трансфер людей из одной страны в другую, и они, в общем-то, относительно правы, что это действительно приведет, скорее всего, к вспышкам. Конечно, японским медикам есть чего опасаться.
Павел Волчковруководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ
Олимпиада в Токио должна была пройти еще прошлым летом. Но из-за пандемии соревнования перенесли на год. Теперь они запланированы с 23 июля по 8 августа.
Против проведения Олимпиады ранее выступил ее официальный партнер — газета Asahi Shimbun. Она призвала японские власти отменить Игры из-за четвертой волны распространения инфекции.
Но генсек кабмина Японии Кацунобу Като заявил, что, «несмотря на расширение режима чрезвычайного положения в регионах, правительство принимает все меры по обеспечению безопасности Олимпиады».