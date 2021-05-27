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15:37 (мск), источник: ТАСС

Мацуев представил ОКР четыре варианта музыки Чайковского вместо российского гимна

КЁЛЬН, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Народный артист РФ Денис Мацуев представил Олимпийскому комитету России (ОКР) четыре варианта исполнения музыкального фрагмента из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского для Олимпиады. Об этом пианист рассказал ТАСС по телефону.

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Источник: РИА "Новости"

«Я свой пласт работы выполнил, слово за ОКР и Международным олимпийским комитетом (МОК), — сказал Мацуев. — Я представил четыре варианта, насколько это возможно было купировать великую музыку Чайковского. Если бы Петр Ильич знал, что это будет гимн России, он бы сам сделал версию на 1,5 минуты. Нужен был намек, чтобы гимн был законченным, я постарался это сделать, но самая гениальная музыка не заменит гимн страны».

Мацуев отметил, что на чемпионате мира по хоккею звучит не его версия.

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Ранее МОК и Международный паралимпийский комитет утвердили музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году. Мацуев согласился помочь ОКР адаптировать фрагмент из Первого концерта для его использования на протокольных мероприятиях олимпийской команды России. Он же будет использоваться сборными России на чемпионатах мира, поскольку двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) распространяются и на эту категорию турниров.

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