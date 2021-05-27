Мацуев представил ОКР четыре варианта музыки Чайковского вместо российского гимна

«Я свой пласт работы выполнил, слово за ОКР и Международным олимпийским комитетом (МОК), — сказал Мацуев. — Я представил четыре варианта, насколько это возможно было купировать великую музыку Чайковского. Если бы Петр Ильич знал, что это будет гимн России, он бы сам сделал версию на 1,5 минуты. Нужен был намек, чтобы гимн был законченным, я постарался это сделать, но самая гениальная музыка не заменит гимн страны».

Мацуев отметил, что на чемпионате мира по хоккею звучит не его версия.

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