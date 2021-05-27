Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах привился от коронавируса
ТАСС, 27 мая. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах привился от коронавируса. Об этом он сообщил во время Международного форума спортсменов.
ТАСС, 27 мая. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах привился от коронавируса. Об этом он сообщил во время Международного форума спортсменов.
МОК перед началом Олимпийских игр в Токио призвал спортсменов пройти вакцинацию от коронавируса.
«Во главе всех антиковидных правил — возможность привиться от коронавируса, — сказал Бах. — Это увеличит не только вашу безопасность, но и тех, кто вас окружает, — коллег и жителей Японии. Пожалуйста, если у вас есть возможность, сделайте это. Ваши национальные комитеты, с которыми мы работаем по этому вопросу, вам помогут».
«Могу вам сказать, что я сделал два укола и, как вы видите, нахожусь в хорошей форме», — отметил он, обращаясь к спортсменам.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Их проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса.