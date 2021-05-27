Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах привился от коронавируса

«Во главе всех антиковидных правил — возможность привиться от коронавируса, — сказал Бах. — Это увеличит не только вашу безопасность, но и тех, кто вас окружает, — коллег и жителей Японии. Пожалуйста, если у вас есть возможность, сделайте это. Ваши национальные комитеты, с которыми мы работаем по этому вопросу, вам помогут».