Поездка России на ОИ обойдется минимум в 300 млн рублей. Всего на подготовку к Играм было потрачено более 1 млрд
Президент ОКР Станислав Поздняков назвал сумму, которая была потрачена на подготовку к участию в Олимпийских играх в Токио этим летом.
Президент ОКР Станислав Поздняков назвал сумму, которая была потрачена на подготовку к участию в Олимпийских играх в Токио этим летом.
«На данный момент смета составляет приблизительно 300 миллионов рублей, но, скорее всего, сумма возрастет. Что касается дополнительных расходов
Суммарно порядка 1,2 миллиарда рублей [было потрачено на подготовку к ОИ-2020)]. Большая часть — это дополнительное финансирование федераций. Например, зарубежные специалисты не могут быть сотрудниками Центра спортивной подготовки, они заключают договоры непосредственно с федерациями, а мы помогаем оплачивать их работу. В летних видах спорта иностранцев несколько меньше, чем в зимних, но суммарно 21 федерация из 52-х пользуется их услугами. Сюда же, например, входит закупка дополнительного инвентаря по заявкам федераций или проведение заключительного адаптационного сбора перед Играм. Позиций довольно много.
Еще одна очень большая статья расходов — подготовка молодых спортсменов. Почти 76 миллионов рублей выделили на участие наших атлетов в Европейских играх, юношеских Олимпийских играх и европейских юношеских олимпийских фестивалях. Кроме того, ОКР ведет работу по развитию новых олимпийских видов спорта: серфинга, скейтбординга