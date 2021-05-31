Поездка России на ОИ обойдется минимум в 300 млн рублей. Всего на подготовку к Играм было потрачено более 1 млрд

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«На данный момент смета составляет приблизительно 300 миллионов рублей, но, скорее всего, сумма возрастет. Что касается дополнительных расходов из-за переноса Игр, то это порядка 40 миллионов рублей, связанных с пандемией. При этом мы сейчас в процессе переговоров о возврате средств за неиспользованные билеты на соревнования и гостиничные номера, которые не будут задействованы из-за значительного сокращения количества гостей и официальных лиц.

Суммарно порядка 1,2 миллиарда рублей [было потрачено на подготовку к ОИ-2020)]. Большая часть — это дополнительное финансирование федераций. Например, зарубежные специалисты не могут быть сотрудниками Центра спортивной подготовки, они заключают договоры непосредственно с федерациями, а мы помогаем оплачивать их работу. В летних видах спорта иностранцев несколько меньше, чем в зимних, но суммарно 21 федерация из 52-х пользуется их услугами. Сюда же, например, входит закупка дополнительного инвентаря по заявкам федераций или проведение заключительного адаптационного сбора перед Играм. Позиций довольно много.

Еще одна очень большая статья расходов — подготовка молодых спортсменов. Почти 76 миллионов рублей выделили на участие наших атлетов в Европейских играх, юношеских Олимпийских играх и европейских юношеских олимпийских фестивалях. Кроме того, ОКР ведет работу по развитию новых олимпийских видов спорта: серфинга, скейтбординга и т. д. В стартовый период таким федерациям особенно тяжело без помощи. Конечно, большую часть затрат покрывает государство, но мы тоже помогаем, — приводят слова Позднякова «Ведомости».