В Японию прибыли первые спортсмены, участвующие в Играх в Токио

Самолет с командой приземлился в токийском международном аэропорту Нарита. Это первая группа олимпийских атлетов, которая приехала в Японию перед предстоящими соревнованиями.

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Австралийские спортсменки и другие сотрудники команды в составе 30 человек прошли предварительную вакцинацию от коронавируса. Они проведут три дня в отеле, после чего с 5 июня приступят к тренировкам. База, где разместятся спортсменки, находится в городе Ота в центральной префектуре Гумма. Там сборная проведет в общей сложности 12 матчей в рамках подготовки к Играм.

В апреле организаторы Олимпиады в Токио достигли договоренности о ежедневных тестах на коронавирус для спортсменов и тех, кто с ними контактирует. Остальные участники Олимпиады будут ежедневно тестироваться на коронавирус только первые три дня после их прибытия. Затем регулярность проверок будет зависеть от их контактов с другими.