Фоторепортажи
14Россия обыграла Швейцарию
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
08:43 (мск), источник: ТАСС

В Японию прибыли первые спортсмены, участвующие в Играх в Токио

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Женская сборная Австралии по софтболу во вторник прибыла в Японию для прохождения сборов перед летними Олимпийскими играми в Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Наверх
Источник: Reuters

Самолет с командой приземлился в токийском международном аэропорту Нарита. Это первая группа олимпийских атлетов, которая приехала в Японию перед предстоящими соревнованиями.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Поездка России на ОИ обойдется минимум в 300 млн рублей. Всего на подготовку к Играм было потрачено более 1 млрд

Австралийские спортсменки и другие сотрудники команды в составе 30 человек прошли предварительную вакцинацию от коронавируса. Они проведут три дня в отеле, после чего с 5 июня приступят к тренировкам. База, где разместятся спортсменки, находится в городе Ота в центральной префектуре Гумма. Там сборная проведет в общей сложности 12 матчей в рамках подготовки к Играм.

В апреле организаторы Олимпиады в Токио достигли договоренности о ежедневных тестах на коронавирус для спортсменов и тех, кто с ними контактирует. Остальные участники Олимпиады будут ежедневно тестироваться на коронавирус только первые три дня после их прибытия. Затем регулярность проверок будет зависеть от их контактов с другими.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Последнее испытание перед плей-офф: Россия сыграет с Белоруссией
Сборная США досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Три вопроса перед Евро: российские футболисты сыграют с Польшей
Теперь россияне могут попасть на Канаду в 1/4 ЧМ: все расклады
Сборная Чехии лишила датчан шансов на попадание в плей-офф ЧМ
Третьяк оценил победу россиян над шведами на чемпионате мира
Россиянки разгромили Италию в матче четвертого тура Лиги наций
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь