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21:23 (мск), источник: ТАСС

В Госдуме назвали важной вакцинацию спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Токио

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса очень важна для сохранения здоровья спортсменов перед Олимпийскими играми в Токио. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что женская сборная России по керлингу привилась от коронавируса.

«В нынешнее сложное время очень важно обезопасить наших спортсменов от воздействия вируса, — сказал Свищев. — Особенно в преддверии Олимпийских игр в Токио, проведение которых до сих пор находится по вопросом. Поэтому считаем правильным рекомендовать спортсменам и членам делегации вакцинироваться. Это важно и в командных видах спорта, где от одного заболевшего игрока зависит результат всей команды, и в индивидуальных, где атлет может просто попрощаться со своей мечтой и не выступить на тех же Играх».

«Немаловажно обезопасить себя и в целом для всех спортсменов, поскольку нужно сохранять возможность перемещаться, участвовать в тренировочных сборах и соревнованиях», — добавил парламентарий.

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