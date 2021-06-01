В Госдуме назвали важной вакцинацию спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Токио

«В нынешнее сложное время очень важно обезопасить наших спортсменов от воздействия вируса, — сказал Свищев. — Особенно в преддверии Олимпийских игр в Токио, проведение которых до сих пор находится по вопросом. Поэтому считаем правильным рекомендовать спортсменам и членам делегации вакцинироваться. Это важно и в командных видах спорта, где от одного заболевшего игрока зависит результат всей команды, и в индивидуальных, где атлет может просто попрощаться со своей мечтой и не выступить на тех же Играх».