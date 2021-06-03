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16:08 (мск), источник: БЕЛТА

В Токио за 50 дней до старта Игр представлен олимпийский пьедестал

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 50 дней до старта Игр в Токио представлены пьедестал почета, а также музыкальная композиция церемонии награждения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

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Пьедестал почета предстоящей Олимпиады изготовлен из переработанного пластика и мусора. В эмблемах Олимпийских и Паралимпийских игр использован алюминий, который остался от жилых домов, разрушенных во время землетрясения 2011 года.

Как отмечается, используя эти материалы, организаторы вновь подчеркнули важность бережного отношения к окружающей среде. Музыкальное сопровождение церемонии награждения исполнил Токийский симфонический оркестр. Автором произведения является композитор Наоки Сато.

За 50 дней старта Игр представлена также униформа волонтеров, принимающих участие в церемонии награждения, которая символизирует традиционную одежду японцев — кимоно, но на этот раз выполнена из других, более современных, материалов. Медали Игр в столице Японии, которыми будут награждать атлетов на пьедестале, изготовлены еще в июле 2019 года. Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские — с 24 августа по 5 сентября. Общий бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио из-за переноса стартов на год увеличился до $15,8 млрд.

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