СМИ: Состав зарубежных делегаций на Олимпиаде в Токио намерены увеличить до 40 человек

Изначально предполагалось, что предельный состав каждой делегации не должен превышать 12 человек, если страна будет представлена на высшем уровне. Однако по поводу такого требования были высказаны жалобы на невозможность обеспечить достаточный уровень безопасности при сокращенной численности охраны. В итоге организаторы ОИ решили, что количество сопровождающих лиц в делегации будет увеличено до 18 человек, а в случае необходимости — до 40. Представителям иностранных государств будет рекомендовано пройти предварительную вакцинацию от коронавируса и оставаться в Японии не более пяти дней, информировал телеканал.

В отдельных случаях делегациям будет разрешено пользоваться общественным транспортом для поездок на большие расстояния. От них потребуют не вступать в контакт с посторонними. При согласии на подобные требования и при наличии отрицательных результатов анализов на коронавирус двухнедельный карантин для членов делегаций после их приезда в Японию отменяется.