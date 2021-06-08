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01:23 (мск), источник: ТАСС

Конгрессмены США призвали МОК перенести проведение Олимпиады из Пекина

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Американские законодатели Майкл Маккол (республиканец), Грегори Микс (демократ), Майк Галлахер (республиканец) и Том Малиновски (демократ) внесли в понедельник в нижнюю палату Конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Законодатели мотивировали подобную инициативу якобы продолжающимися репрессиями против уйгуров со стороны китайских властей.

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Источник: AP 2021

По мнению конгрессменов, МОК должен пояснить свою политику касательно связи игр с нарушениями прав человека и заявить, что принцип нахождения вне политики не означает игнорирования данной темы. «[Необходимо] инициировать срочный процесс поиска альтернативных объектов для проведения Олимпиады, если преследования уйгуров и другие нарушения продолжатся», — говорится в тексте.

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С призывами бойкотировать зимние Игры ранее выступали также политики из Канады, Норвегии и представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин, как отмечал 8 марта официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный олимпийский комитет США, как уточнила 10 марта его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Игр в Пекине. В середине мая госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что, по мнению Вашингтона, преждевременно обсуждать вопрос о целесообразности бойкота предстоящих Олимпийских игр в Китае.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

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