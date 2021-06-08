Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не сыграют на Олимпиаде в Токио

«По словам источника, близкого к обоим игрокам, Леброн и Дэвис не будут играть за сборную США из-за ужасного сезона с травмами. Стефен Карри, согласно источнику, оценивает свои шансы на участие как “50 на 50” и может согласиться ради возможности завоевать первое олимпийское золото. Считается, что Дэмьен Лиллард очень заинтересован в игре на Олимпиаде, но окончательного решения пока не принял», — написал обозреватель The Athletic Джо Вардон в своей колонке на сайте.