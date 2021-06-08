Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не сыграют на Олимпиаде в Токио
Звёзды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не сыграют за сборную США на Олимпиаде в Токио.
Звёзды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не сыграют за сборную США на Олимпиаде в Токио.
Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») не исключают своё участие.
«По словам источника, близкого к обоим игрокам, Леброн и Дэвис не будут играть за сборную США
Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля. Звёзды НБА, клубы которых далеко зайдут в