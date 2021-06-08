Фоторепортажи
36Все стадионы Евро-2020
25Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала чемпионом мира
10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не сыграют на Олимпиаде в Токио

Звёзды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не сыграют за сборную США на Олимпиаде в Токио.

Наверх
Источник: Reuters

Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») не исключают своё участие.

«По словам источника, близкого к обоим игрокам, Леброн и Дэвис не будут играть за сборную США из-за ужасного сезона с травмами. Стефен Карри, согласно источнику, оценивает свои шансы на участие как “50 на 50” и может согласиться ради возможности завоевать первое олимпийское золото. Считается, что Дэмьен Лиллард очень заинтересован в игре на Олимпиаде, но окончательного решения пока не принял», — написал обозреватель The Athletic Джо Вардон в своей колонке на сайте.

Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля. Звёзды НБА, клубы которых далеко зайдут в плей-офф, вряд ли примут участие в Олимпиаде. Девин Букер, Крис Пол (оба «Финикс Санз») и Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») ранее выразили желание поехать в Токио, но пока их клубы продолжают борьбу в плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
ЦСКА вернет Гайча в Аргентину. Трансферы и слухи дня
УЕФА не увидел политической провокации в форме сборной Украины
Умер полуфиналист чемпионата мира 2002 года по футболу
В Бельгии рассказали, как России вырастить талантливое поколение
Итальянские СМИ — о Дзюбе: Капитан Катастрофа успокоился
Зидан не будет тренировать в следующем сезоне
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь