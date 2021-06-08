Перемещения иностранных журналистов во время Олимпиады в Токио будут отслеживать по GPS

Как сообщила глава оргкомитета Токио-2020 Сэйко Хасимото, это даст гарантию, что представители СМИ не посещают места, для которых не получили регистрацию.

Журналистам придется также отказаться от совместного проживания в гостиницах, а в первые 2 недели после приезда в Токио они не смогут пользоваться общественным транспортом. Нарушение правил грозит потерей аккредитации на Игры.