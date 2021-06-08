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13:55 (мск), источник: Sports.Ru

Перемещения иностранных журналистов во время Олимпиады в Токио будут отслеживать по GPS

Передвижение иностранных журналистов, работающих на Олимпийских играх в Токио, будут отслеживать с помощью GPS.

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Источник: Reuters

Как сообщила глава оргкомитета Токио-2020 Сэйко Хасимото, это даст гарантию, что представители СМИ не посещают места, для которых не получили регистрацию.

Журналистам придется также отказаться от совместного проживания в гостиницах, а в первые 2 недели после приезда в Токио они не смогут пользоваться общественным транспортом. Нарушение правил грозит потерей аккредитации на Игры.

Из-за пандемии коронавируса в Токио по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

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