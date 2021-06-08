11 боксеров из России выступят на Олимпийских играх в Токио

«После долгого перерыва наша сборная показала хороший результат — отобрались все семь боксеров мужской команды, а также три девушки из пяти. Мы знаем, что отберется Людмила Воронцова, поскольку она первый номер европейского рейтинга. Соответственно, у нас точно едет на Олимпиаду одиннадцать спортсменов. Но мы надеемся, что на Игры поедет и Анастасия Белякова в весовой категории до 60 кг, поскольку она второй номер рейтинга, а первый номер — спортсменка из Финляндии — может завершить карьеру», — цитирует Щекутьева ТАСС.