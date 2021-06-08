Фоторепортажи
13Сборная Канады обыграла США и вышла в финал ЧМ
23Сборная США разгромила Германию в матче за «бронзу» чемпионата мира
14:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

11 боксеров из России выступят на Олимпийских играх в Токио

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев рассказал, что на Олимпиаде в Токио выступят одиннадцать российских боксеров.

Наверх
Источник: AFP 2021

«После долгого перерыва наша сборная показала хороший результат — отобрались все семь боксеров мужской команды, а также три девушки из пяти. Мы знаем, что отберется Людмила Воронцова, поскольку она первый номер европейского рейтинга. Соответственно, у нас точно едет на Олимпиаду одиннадцать спортсменов. Но мы надеемся, что на Игры поедет и Анастасия Белякова в весовой категории до 60 кг, поскольку она второй номер рейтинга, а первый номер — спортсменка из Финляндии — может завершить карьеру», — цитирует Щекутьева ТАСС.

На Играх Россию представят Альберт Батыргазиев (весовая категория до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Иван Верясов (свыше 91 кг), Светлана Солуянова (до 51 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

 Россия возглавила «рейтинг» сборных, которые чаще других вылетали на ЧМ после победы в группе
Реакция игроков сборной России на поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира
РФС обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро
Российские теннисисты пробились в финал «Ролан Гаррос»
Правило офсайда скорректировано по новой трактовке игры рукой
«Трясет от этой фамилии»: жена Леонида Федуна — о Кокорине
В РФС прокомментировали конфликт Леонида Слуцкого с судьями
«Спартак» обещал погасить долги по зарплате в ближайшее время
Медведев может стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь