ММА могут быть представлены на Олимпиаде 2028 года в качестве выставочного вида спорта
Глава Международной федерации смешанных боевых искусств Керрит Браун подчеркнул, что органаизация усердно работает в этом направлении.
Глава Международной федерации смешанных боевых искусств Керрит Браун подчеркнул, что органаизация усердно работает в этом направлении.
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Смешанные единоборства (ММА) могут войти в программу Олимпийских игр 2028 года в
«ММА — бурно развивающийся вид спорта, мы, безусловно, хотим стать частью олимпийской семьи, — сказал Браун. — Мы усердно работаем в этом направлении, и, конечно же, у нас есть конкуренты. Вы знаете, как популярны ММА в США, мы рассчитываем в 2028 году попасть в олимпийскую семью. Вполне вероятно, что на Играх в