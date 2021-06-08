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13:51 (мск), источник: ТАСС

ММА могут быть представлены на Олимпиаде 2028 года в качестве выставочного вида спорта

Глава Международной федерации смешанных боевых искусств Керрит Браун подчеркнул, что органаизация усердно работает в этом направлении.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Смешанные единоборства (ММА) могут войти в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе в качестве выставочного вида спорта. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун.

«ММА — бурно развивающийся вид спорта, мы, безусловно, хотим стать частью олимпийской семьи, — сказал Браун. — Мы усердно работаем в этом направлении, и, конечно же, у нас есть конкуренты. Вы знаете, как популярны ММА в США, мы рассчитываем в 2028 году попасть в олимпийскую семью. Вполне вероятно, что на Играх в Лос-Анджелесе ММА будут как минимум выставочным видом спорта».

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