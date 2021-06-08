Тарпищев назвал состав женской сборной России на Олимпиаду в Токио

— Состав определяется по рейтингу, который будет на момент окончания Открытого чемпионата Франции, — он выйдет в понедельник. Но уже понятно, что сыграет Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и, видимо, Дарья Касаткина.

В пару попадает Елена Веснина, а с кем — решим позже, либо с Верой Звонаревой, либо с Кудерметовой, — рассказал Тарпищев.

В олимпийском одиночном турнире примут участие по 64 игрока у женщин и мужчин. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.