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14:48 (мск), источник: Матч ТВ

Тарпищев назвал состав женской сборной России на Олимпиаду в Токио

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал имена теннисисток, которые выступят на предстоящей Олимпиаде-2020 в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

— Состав определяется по рейтингу, который будет на момент окончания Открытого чемпионата Франции, — он выйдет в понедельник. Но уже понятно, что сыграет Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и, видимо, Дарья Касаткина.

В пару попадает Елена Веснина, а с кем — решим позже, либо с Верой Звонаревой, либо с Кудерметовой, — рассказал Тарпищев.

В олимпийском одиночном турнире примут участие по 64 игрока у женщин и мужчин. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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