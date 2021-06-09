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15:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Премьер-министр Японии назвал причину, из-за которой могут отменить Олимпиаду в Токио

В середине мая Япония прошла второй пик заболеваемости коронавирусом. Третья вспышка может заставить руководство страны действовать радикально.

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Источник: Reuters
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Защита жизни народа — это мой долг. И я все время говорю, что если не смогу защитить, то проводить игры не будем. Это моя ответственность. Если не смогу защитить, значит не будем проводить. Это само собой разумеется. Это первоначальное условие.
Ёсихидэ Суга
премьер-министр Японии

На данный момент в Японии сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом. 29 мая правительство страны продлило чрезвычайное положение в Токио и еще восьми префектурах до 20 июня.

Летнюю Олимпиаду первоначально планировалось провести летом 2020 года, но затем она была отложена из-за пандемии. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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