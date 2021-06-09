Премьер-министр Японии назвал причину, из-за которой могут отменить Олимпиаду в Токио

Защита жизни народа — это мой долг. И я все время говорю, что если не смогу защитить, то проводить игры не будем. Это моя ответственность. Если не смогу защитить, значит не будем проводить. Это само собой разумеется. Это первоначальное условие.

Ёсихидэ Суга премьер-министр Японии