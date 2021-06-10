Стоимость строительства объектов Универсиады-2023 сейчас составляет около 34 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Общая стоимость строительства объектов Универсиады 2023 года в Екатеринбурге в 2023 году, по оценке экспертизы, на сегодня составляет порядка 34 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор группы «Синара», куда входит компания-генподрядчик «Синара-девелопмент», Михаил Ходоровский.

На сегодня экспертизой вышла цифра порядка 34 млрд рублей. Михаил Ходорковский генеральный директор группы «Синара»

«Синара-Девелопмент» является единственным исполнителем закупок работ, товаров и услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением Деревни спортсменов Универсиады, дворца водных видов спорта, медицинского центра, общественного центра с периметром безопасности, тренировочного поля для регби с легкоатлетическими дорожками.