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11:46 (мск), источник: ТАСС

Стоимость строительства объектов Универсиады-2023 сейчас составляет около 34 млрд рублей

Игры в Екатеринбурге пройдут с 8 по 19 августа.

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Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Общая стоимость строительства объектов Универсиады 2023 года в Екатеринбурге в 2023 году, по оценке экспертизы, на сегодня составляет порядка 34 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор группы «Синара», куда входит компания-генподрядчик «Синара-девелопмент», Михаил Ходоровский.

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На сегодня экспертизой вышла цифра порядка 34 млрд рублей.
Михаил Ходорковский
генеральный директор группы «Синара»

«Синара-Девелопмент» является единственным исполнителем закупок работ, товаров и услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением Деревни спортсменов Универсиады, дворца водных видов спорта, медицинского центра, общественного центра с периметром безопасности, тренировочного поля для регби с легкоатлетическими дорожками.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

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