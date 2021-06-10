Стоимость строительства объектов Универсиады-2023 сейчас составляет около 34 млрд рублей
Игры в Екатеринбурге пройдут с 8 по 19 августа.
Игры в Екатеринбурге пройдут с 8 по 19 августа.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Общая стоимость строительства объектов Универсиады 2023 года в Екатеринбурге в 2023 году, по оценке экспертизы, на сегодня составляет порядка 34 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор группы «Синара», куда входит
На сегодня экспертизой вышла цифра порядка 34 млрд рублей.
«Синара-Девелопмент» является единственным исполнителем закупок работ, товаров и услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением Деревни спортсменов Универсиады, дворца водных видов спорта, медицинского центра, общественного центра с периметром безопасности, тренировочного поля для регби с легкоатлетическими дорожками.
Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.