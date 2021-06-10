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10 июня, источник: Tribuna.com Беларусь

Белорусские спортсмены не смогут прилететь на Олимпиаду рейсом «Белавиа». Правительство Японии закрывает свое воздушное пространство для авиакомпании

Правительство Японии выступит с официальной рекомендацией авиакомпаниям страны не летать над Беларусью.

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Источник: РИА "Новости"

Токио отреагировал на посадку в нашей стране пассажирского самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. В заявлении отмечается, что «риск повторения подобной ситуации не может быть исключен».

Япония решительно осуждает «принудительную посадку гражданского лайнера» и требует немедленного освобождения задержанных. Также правительство Японии закрывает свое воздушное пространство для «Белавиа» и не будет принимать ее рейсы (включая чартерные), «даже если поступит соответствующая просьба».

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Ранее ЕС запретил полеты всех авиакомпаний Беларуси в своем воздушном пространстве, а также посадку белорусских самолетов в европейских аэропортах. Такое же решение приняла Украина.

Напомним, в Токио состоится Олимпиада-2021. Таким образом, белорусские спортсмены не смогут прилететь на Игры рейсом «Белавиа».

23 мая самолет, выполнявший рейс по маршруту Афины — Вильнюс, незапланированно сменил курс и приземлился в Минске в сопровождении истребителя ВС РБ. С борта на территории Беларуси был снят журналист Роман Протасевич. Он был помещен в СИЗО, правозащитниками признан политзаключенным.

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