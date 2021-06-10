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19:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Исполком МОК рекомендовал полностью признать FIAS в июле

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал полностью признать шесть спортивных федераций на сессии МОК в июле, сообщается на сайте МОК.

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Речь идет о следующих организациях: Международный союз чирлидинга (ICU), Международная федерация ассоциаций муай-тай (IFMA), Международная федерация самбо (FIAS), Международная федерация айсштокспорта (IFI), Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга (WAKO), Всемирная федерация лакросса (WL).

Все эти федерации ранее получили временное признание МОК.

«Они продемонстрировали, что соответствуют всем критериям. Их устав и деятельность соответствуют Олимпийской хартии, и они приняли и внедрили Всемирный антидопинговый кодекс и Кодекс олимпийского движения о предотвращении манипулирования соревнованиями, — говорится в сообщении. — Более того, все они сохраняют независимость и автономию в управлении своим видом спорта и соответствуют критериям, изложенным в процедуре признания летних и зимних видов спорта».

Процедура требует наличия минимум 50 аффилированных национальных федераций для летних видов спорта и 25 аффилированных национальных федераций для зимних видов спорта как минимум с трех континентов, которые «осуществляют конкретную, постоянную спортивную деятельность в одном или нескольких видах спорта» под управлением международных федераций.

Сессия МОК, на которой должно быть принято решение, пройдет перед Олимпиадой в Токио, которая начнется 23 июля.

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