Исполком МОК рекомендовал полностью признать FIAS в июле
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал полностью признать шесть спортивных федераций на сессии МОК в июле, сообщается на сайте МОК.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал полностью признать шесть спортивных федераций на сессии МОК в июле, сообщается на сайте МОК.
Речь идет о следующих организациях: Международный союз чирлидинга (ICU), Международная федерация ассоциаций
Все эти федерации ранее получили временное признание МОК.
«Они продемонстрировали, что соответствуют всем критериям. Их устав и деятельность соответствуют Олимпийской хартии, и они приняли и внедрили Всемирный антидопинговый кодекс и Кодекс олимпийского движения о предотвращении манипулирования соревнованиями, — говорится в сообщении. — Более того, все они сохраняют независимость и автономию в управлении своим видом спорта и соответствуют критериям, изложенным в процедуре признания летних и зимних видов спорта».
Процедура требует наличия минимум 50 аффилированных национальных федераций для летних видов спорта и 25 аффилированных национальных федераций для зимних видов спорта как минимум с трех континентов, которые «осуществляют конкретную, постоянную спортивную деятельность в одном или нескольких видах спорта» под управлением международных федераций.
Сессия МОК, на которой должно быть принято решение, пройдет перед Олимпиадой в Токио, которая начнется 23 июля.