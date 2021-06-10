Исполком МОК рекомендовал полностью признать FIAS в июле

«Они продемонстрировали, что соответствуют всем критериям. Их устав и деятельность соответствуют Олимпийской хартии, и они приняли и внедрили Всемирный антидопинговый кодекс и Кодекс олимпийского движения о предотвращении манипулирования соревнованиями, — говорится в сообщении. — Более того, все они сохраняют независимость и автономию в управлении своим видом спорта и соответствуют критериям, изложенным в процедуре признания летних и зимних видов спорта».